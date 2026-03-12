Presidente da República lamenta morte de português na Suíça

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou na quarta-feira que um cidadão português está entre as vítimas mortais do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira em Kerzers, no cantão de Friburgo, no oeste da Suíça.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado, António José Seguro, "expressa uma palavra de solidariedade e apresenta as suas sentidas condolências à família do cidadão português vítima do trágico incêndio num autocarro em Kerzers, na Suíça".

"Neste momento de pesar, a sua lembrança encontra-se também com o seu congénere suíço Guy Parmelin, a quem manifesta, em nome do povo português, a sua profunda mágoa, apresentando as suas condolências às famílias das restantes vítimas e desejando a rápida recuperação dos feridos deste incêndio", lê-se na mesma nota.

As autoridades suíças comunicaram que o incêndio foi causado por um homem descrito como "marginal e perturbado" que se imolou. O procurador o cantão de Friburgo, Raphael Bourquin, referiu não haver "absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista".

O incêndio num autocarro regional de transporte em Kerzers, na terça-feira, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade.

A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", declarou o procurador, acrescentando que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".