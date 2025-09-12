Presidente da República não vai discursar no 5 de Outubro devido às autárquicas

As comemorações da implantação da República vão ser reduzidas ao hastear da bandeira.



Habitualmente a cerimónia conta com discursos do chefe de Estado e do presidente da Câmara de Lisboa, só que este ano o 5 de outubro acontece em plena campanha, precisamente uma semana antes das eleições locais.



Em 2019, o presidente fez o mesmo, já que a data coincidia com o dia de reflexão para as eleições legislativas.



Marcelo Rebelo de Sousa está hoje em Berlim, já que Portugal é o país convidado do Festival de Cidadania.



O chefe de Estado visita o evento depois de almoçar com o presidente alemão num restaurante português.