O presidente da República pede tolerância zero à homofobia e apela a um compromisso coletivo para uma sociedade mais diversa. Na mesma linha, Luís Montenegro reitera o compromisso para com um país mais justo em que ninguém é discriminado pela orientação sexual.

Mensagens no Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.



Uma data que começou a ser assinalada ontem à noite quando as cores de um arco íris iluminaram a Assembleia da República.



Já esta manhã, no Porto, uma bandeira LGBT foi hasteada, em frente à câmara, na Praça do General Humberto Delgado.