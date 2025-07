Numa nota publicada na página da Presidência pode ler-se que foi promulgado o diploma que reduz o IRS em 2025 e que inclui um compromisso para uma descida adicional no próximo ano.



Vão assim ser alteradas as tabelas de retenção na fonte com impactos do primeiro ao oitavo escalão.



O Presidente também deu luz verde à Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, aprovada na quarta-feira pelo Parlamento.