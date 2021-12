Presidente da República quer debate e referendo sobre regionalização

Dirigindo-se aos congressistas, Marcelo Rebelo de Sousa começou por recordar que, também devido à pandemia, o congresso já não se realizava há dois anos presencialmente.começou por dizer.E, falando de futuro, o chefe de Estado disse: “Enumerando vários exemplos de sucesso deste percurso, o Presidente da República destacou aPor outro lado, frisou os “pontos baixos no percurso recente”. E, neste caso,, declarou.Mas quanto ao processo de regionalização, defendido pelos autarcas reunidos em Aveiro, e no sábado pelo primeiro-ministro António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a palavra “deverá ser dada aos portugueses”., disse o presidente da República no discurso que encerrou o congresso.

PR quer uma “regionalização bem feita”

Para o Presidente da República, a regionalização “não é para os autarcas”, mas sim “para os portugueses, para reduzir desigualdades, para combater injustiças, para superar discriminações intoleráveis, ou seja, para reforçar a coesão territorial”.







Falando para os congressistas e autarcas presentes,Por outro lado, uma regionalizaçãoApontando o referendo para 2024, a coincidir com as próximas eleições europeias, Marcelo disse que ainda falta saber a opinião dos partidos sobre este calendário e “sobre mudanças de orgânica, de poderes, de recursos financeiros, bem como o traçado definitivo de fronteiras regionais”.Em tom de conclusão, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou ainda os 45 anos das primeiras eleições autárquicas em Portugal.