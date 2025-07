Presidente da República saúda Força Aérea por 73.º aniversário

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas felicita a Força Aérea pelo 73.º aniversário que hoje se comemora, agradecendo a todos os militares e civis que serviram e servem na Força Aérea desde 1952", lê-se numa nota da Presidência da República.

Na mensagem, publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, Marcelo sublinha que "os militares e civis da Força Aérea cumprem com reconhecido brio a sua missão, contribuindo diariamente para garantir a defesa militar de Portugal, desempenhando diversas missões de interesse público e no cumprimento dos compromissos internacionais do Estado Português".

O Presidente evoca igualmente os que morreram em missão, "fiéis ao juramento de servir, `mesmo com o sacrifício da própria vida`".

"Desejo os melhores voos à Força Aérea para que continue a bem servir Portugal e os portugueses", felicita.