Presidente da Sociedade de Pneumologia afasta hipótese de aliviar o uso da máscara

Em declarações à Antena 1, António Morais sublinha que o país não pode, nesta fase, prescindir de nenhuma medida para travar o avanço do vírus.



Amanhã, Espanha segue os passos de outros países da Europa, como a França, Itália ou a Bélgica e põe fim à obrigatoriedade da máscara ao ar livre.



Mas, por cá, a expectativa é que a medida seja estendida, pelo menos, até setembro.



O presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia lembra que mesmo as pessoas que estão vacinadas com as duas doses devem jogar sempre pelo seguro e usar máscara.