Presidente da TAP revela preocupação na gestão do sistema de controlo de entradas

Em entrevista ao Expresso, Carlos Oliveira refere que o novo sistema de entradas é "um tema europeu, mas se calhar em Lisboa começou a sentir-se mais cedo que em outros aeroportos. Tem que ter uma solução".O presidente do conselho de administração da TAP defende que deve haver um equilíbrio entre segurança e operação nos aeroportos.Carlos Oliveira sublinha que "há oportunidade para fazer mais, e era bom que esse tema fosse posto no topo da agenda, porque não é só a TAP que perde, é o país".