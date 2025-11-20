Presidente da ULS Coimbra eleito líder de entidade europeia de gestores hospitalares

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULS Coimbra explicou que o mandato do gestor na EAHM (sigla da entidade, no original em inglês), começará em janeiro de 2026 e que a eleição decorreu durante a assembleia geral da organização, realizada em Genebra (Suíça), no âmbito do Congresso Mundial dos Hospitais.

Citado na nota, Alexandre Lourenço manifestou ser "uma honra servir a EAHM num momento tão decisivo para o acesso a cuidados de saúde na Europa".

O novo presidente sublinhou que esta eleição representa "não apenas um reconhecimento pessoal da transformação operada através da ULS de Coimbra e da administração hospitalar portuguesa, mas, sobretudo, um compromisso de acelerar a modernização dos hospitais europeus, num contexto marcado por desafios demográficos, tecnológicos e financeiros".

A ULS assinala a "vasta experiência em liderança executiva, política de saúde, gestão de serviços de saúde e colaboração internacional" do novo líder da associação europeia, argumentando que Alexandre Lourenço tem como objetivo "reforçar o papel estratégico dos gestores hospitalares na transformação dos sistemas de saúde europeus, promovendo a inovação, a sustentabilidade e respostas centradas nas pessoas".

"A Europa enfrenta uma profunda transformação na prestação de cuidados. Os gestores hospitalares têm hoje a responsabilidade de liderar a integração de cuidados, a digitalização, a sustentabilidade e a valorização dos profissionais. A EAHM será um motor desta agenda europeia", frisou Alexandre Lourenço.