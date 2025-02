Presidente da USF-AN contra a abertura de centros de saúde com gestão privada

Foto: Rachel Mesquita - RTP

André Biscaia fala num desvio de fundos públicos para o setor privado e que pode, no limite, levar ao fim do Serviço Nacional De Saúde.



André Biscaia diz que se houver meios, a gestão pública funciona.



O jornal Público indica que há 39 entidades do setor privado, social, municípios e academia que cumprem os critérios necessários para avançar com a constituição dos novos centros de saúde privados e que só falta as entidades interessadas formalizem as candidaturas.



André Biscaia apela também ao envolvimento do poder local na criação de incentivos para atrair médicos para as regiões mais carenciadas do país.



O alerta de André Biscaia no dia em que o jornal Público revela um estudo de dois investigadores que refere que quase 1300 médicos do Serviço Nacional De Saúde deviam ser transferidos para outras regiões do país, de modo a garantir uma distribuição mais equitativa destes profissionais pelo território nacional.