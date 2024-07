Foto: Lusa

O presidente demissionário do INEM acusa o Ministério da Saúde de negligência. Luís Meira foi ouvido, ao final desta tarde de quarta-feira, na Comissão de Saúde a pedido da bancada do PS e voltou a fazer a defesa do ajuste direto para garantir a manutenção do serviço de helicópteros.