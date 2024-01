Presidente devolve sem promulgar regulamentação da PMA

Em nota publicada no sítio da Presidência da República , Marcelo Rebelo de Sousa frisa a necessidade de "clarificação de conceitos" e a "audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), sobre a versão final e mais atualizada do diploma", para explicar a sua decisão.