Presidente do INEM diz que faltam cerca de 80 profissionais nos centros de atendimento

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Janeiro, reconheceu hoje que os centros de orientação de doentes urgentes (CODU) estão "a trabalhar abaixo dos mínimos", avançando que seriam necessários cerca de 80 profissionais para o atendimento.

"Estamos a trabalhar abaixo dos mínimos, mas com um esforço muito relevante por parte de quem está e que [...], na esmagadora maioria das situações, a resposta é dada de forma atempada e o socorro é atempado e de forma célere", disse Sérgio Janeiro, em declarações aos jornalistas na sede do INEM em Lisboa.

De acordo com o responsável, o CODU conta em média com cerca de 45 profissionais, "tanto no atendimento como no acionamento, como na receção de dados", quando "o ideal seria entre 70 e 80 [profissionais] a nível nacional só para o atendimento".

Sérgio Janeiro esclareceu que a situação é "provocada pelo défice [de pessoal] nos quadros e está gravada nestes dias pela greve".

"No dia-a-dia, já temos habitualmente um número muito abaixo do que é desejado. O grande afluxo de chamadas é entre as 10 da manhã e as 14:00 e estamos a tentar mobilizar internamente os técnicos que estavam a exercer outras funções. Neste momento, estamos a alocá-los ao CODU", salientou.

Aos jornalistas, Sérgio Janeiro indicou ainda que o INEM está "a averiguar a possibilidade de pessoas que já foram técnicos de emergência pré-hospitalar e que, entretanto, se tornaram técnicos superiores poderem também colaborar nas escalas".

"É preciso reforçar 24 horas por dia, mas estamos a fazer um esforço suplementar para que estes períodos do turno da manhã, em que o afluxo de chamadas é maior, haja um maior número de pessoas a atender", realçou.

Sobre as medidas imediatas que o INEM pretende implementar no curto prazo, como criação de uma triagem de emergência para chamadas com espera de três ou mais minutos, o presidente do instituto disse desconhecer o impacto que terão, mas garantiu que serão "monitorizadas diariamente".

"Não consigo precisar o impacto que estas medidas irão ter. Vão ser monitorizadas diariamente. Tenho a certeza que com mais profissionais a atender chamadas e quanto mais motivados estiverem melhor será o serviço", observou.

Sérgio Janeiro assinalou que entre terça-feira e hoje "o tempo médio de espera esteve à volta dos dois minutos".

"Está muito longe de ser o ideal. Não é de todo o nosso objetivo e estamos a trabalhar muito para diminuir esse número, para nunca entrarmos na situação de contingência em que a triagem é abaixo do ideal", considerou.

O presidente do INEM explicou que o organismo está "a ver em termos tecnológicos" o que "é preciso averiguar ao nível da compatibilização de alguns sistemas informáticos", para saber "as possibilidades reais do sistema" de triagem.

"O nosso objetivo é que, em situações excecionais em que o tempo de atendimento [...] se avizinha excessivo, haja um atendimento automatizado que possa fazer uma pré-triagem baseada em questões simples e possa tornar essa chamada mais prioritária para ser atendida no CODU, ou transferir, em algumas situações, para o SNS24", vincou.

Em relação à entrada em vigor do sistema, Sérgio Janeiro afirmou que o INEM está a trabalhar em conjunto com a linha SNS24, esperando que "seja o mais brevemente possível".

"Nós vamos tentar ainda esta semana ou na próxima", sustentou.

O INEM anunciou hoje um conjunto de medidas de contingência para otimizar o funcionamento dos CODU, agravado pela greve dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) às horas extraordinárias, sem fim previsto, que tem "pontualmente condicionado o nível de resposta".

Além do reforço do dispositivo de emergência médica com ambulâncias de socorro sediadas em corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, anunciado na terça-feira, o INEM vai agora colocar em prática um conjunto de medidas que vão permitir concentrar a atividade dos TEPH nos CODU e meios de emergência, em detrimento de atividades não prioritárias.

Uma dessas medidas passa pela criação de uma triagem de emergência para chamadas com espera de três ou mais minutos.