Presidente do INEM garante que não houve chamadas perdidas, mas admite falhas de comunicação e atrasos

O responsável do Instituto Nacional de Emergência Médica admitiu que a situação ao longo do dia foi "muito dinâmica e exigente", mas conseguiu funcionar sem interrupção apesar dos constrangimentos e das falhas de comunicação na rede de dados móveis, da rede telefónica e da rede SIRESP em diferentes momentos do dia, obrigando sempre a uma adaptação consoante os meios existentes.







Admite que pode ter “demorado mais o acionamento dos meios” por causa dos constrangimentos, mas assegura que em todos os momentos foram feitos todos os esforços para minimizar os atrasos.





Adianta que os geradores tinham, ao início da tarde, reservas de combustível para vários dias.







Sérgio Janeiro realça o trabalho em cooperação inexcedível.





Foram distribuídos telefones satélite e o posicionamento de ambulâncias em locais onde se saberia que haveria menos dificuldade de comunicação para tentar ter o máximo de prontidão.