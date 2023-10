Presidente do IPO do Porto deixa "mensagem de tranquilidade"

Entrevistado este domingo no Jornal da Tarde, o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, Júlio Oliveira, afirmou, face ao contexto de constrangimentos na saúde pública, que "os cuidados estão a ser assegurados" naquela instituição.

"Aquilo que estamos a viver esperamos que seja transitório e que se resolva a curto prazo", prosseguiu o responsável.



"Há uma grande vontade e, conhecendo os protagonistas que estão envolvidos neste processo, tanto do mundo sindical como representantes da Ordem dos Médicos e também membros do Governo que estão ativamente empenhados em encontrar soluções, estou convicto de que brevemente essas soluções serão encontradas", sublinhou Júlio Oliveira.



O responsável falou também da importância da Gala do IPO do Porto, que o coliseu da cidade vai receber a 14 de outubro. António Zambujo e DAMA são alguns dos artistas que vão marcar presença numa noite de espetáculo em nome da investigação na área oncológica.