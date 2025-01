Presidente do OSCOT pede cuidado na leitura dos números sobre homicídios

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo diz que o aumento do número de homicídios, só por si, não representa um aumento da criminalidade. A Polícia Judiciária contabilizou, no ano passado, um total de 112 homicídios, o número mais elevado da última década.