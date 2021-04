Presidente do Supremo Tribunal de Justiça propõe a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal

Na semana em que vai ser conhecida a decisão da Operação Marquês, o presidente do Supremo diz que é insustentável que um veredicto demore anos e anos a ser proferido.O presidente do Supremo vai enviar a proposta de extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal para o Conselho Superior da Magistratura.O objetivo, diz António Joaquim Piçarra, é impedir que os processos judiciais se arrastem no tempo, algo que mina a confiança dos cidadãos, sublinha este juiz conselheiro.