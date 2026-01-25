Preso sem-abrigo suspeito de furtar malas no aeroporto e carro da Câmara de Lisboa

O homem de 43 anos foi detido na sexta-feira em Chelas, Lisboa, ao volante de um outro carro roubado, e está indiciado de 17 crimes de furto, 12 dos quais qualificados, e um de abuso de cartão de garantia ou pagamento.

"O suspeito apareceu no radar da PSP durante o verão do ano passado quando, entre maio e setembro, andava pelo Aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa], sempre durante a madrugada, a furtar as malas aos passageiros que aguardavam voos e se encontravam a dormir pelas salas de espera", refere, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da força policial.

Durante a investigação, os polícias descobriram que o homem terá ainda usado o cartão bancário de um passageiro para fazer compras de 33.500 pesos chilenos (cerca de 30 euros), cometido furtos em lojas e supermercados da capital, e assaltado, perto da passagem de ano, um edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em Marvila.

Neste caso, o suspeito entrou no imóvel "com chave falsa" e furtou "diverso material informático e uma viatura" da autarquia, que usou para fugir do local e que foi recuperada "dias depois".

Quando foi detido na sexta-feira, o homem estava "ao volante de uma viatura que tinha furtado no dia 21 na zona dos Olivais".

A detenção ocorreu no âmbito de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e apresentado a tribunal para primeiro interrogatório, o sem-abrigo ficou, por decisão do juiz de instrução, a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

No total, terá lesado as vítimas em quase 70 mil euros.