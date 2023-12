Pressão nas urgências. Hospital de São José com salas de reanimação lotadas

No hospital de São José, os últimos dias têm sido "difíceis" nas urgências, à semelhança do que se passa em todo o país. A diretora do serviço de urgência deste hospital de Lisboa garante que, apesar da grande afluência às urgências, o tempo de espera tem sido "adequado". Ana Catarina Pereira refere, contudo, que o maior problema tem sido os doentes não urgentes não terem outras alternativas a que recorrer antes de se dirigirem aos hospitais.

"Os últimos dias, de facto, têm sido francamente difíceis", admitiu à RTP a diretora do Serviço de Urgência do hospital de São José, explicando que o problema não é propriamente o "total de admissões" mas "em termos de complexidade".



Segundo a responsável, "tem havido uma percentagem enorme de doentes" admitidos na Medicina Interna e de "doentes francamente complexos". Dos cerca de 400 utentes que têm ido às urgências, cerca de 60 por cento é reencaminhado para a Medicina Interna, adiantou ainda.



Apesar de entrarem nas urgências muitos utentes com "pulseira verde e azul", Ana Catarina Pereira diz que continua a falhar uma "resposta eficaz nos cuidados de saúde primários" e não "há opções para pessoas".



A médica explicou que, embora seja "um transtorno" para os serviços de urgência receber utentes não urgentes não tendo capacidade de resposta para doentes graves, são "escassas" as opções para doentes de pulseira verde ou azul.



No dia 26, considerado "o pior dia do ano" nas urgências, houve tolerância de ponto e muitos centros de saúde estiveram fechados. Por isso, "os doentes não tiveram para onde ir e vieram para a urgência".



"Estes três dias foram de um esforço enorme para as equipas", afirmou a médica. "Demos sempre resposta, mas foi um esforço enorme das equipas".



Apesar de tudo, acrescentou, o hospital de São José conseguiu "manter tempos de espera adequados".