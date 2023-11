São vários os hospitais com constrangimentos. O Amadora-Sintra recebeu esta segunda feira 779 doentes nas urgências.

Em Santa Maria, entre adultos e crianças, foram 650 os atendimentos realizados. 21 doentes aguardam vaga para internamento.



No Hospital de São José foram 412 os episódios de urgência. 51 doentes aguardam internamento, 33 deles há mais de 24 horas.



Até ao próximo sábado, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 das 19 urgências estão a funcionar com constrangimentos.