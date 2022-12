Previsão de mau tempo. Quatro distritos sob aviso laranja do IPMA

No seu site, o IPMA indica que estes quatro distritos do continente vão permanecer debaixo de aviso laranja das 0h00 às 3h00 de domingo. No distrito de Portalegre, o mesmo aviso vai estar ativo entre as 3h00 e as 6h00, por causa da previsão de chuva forte e persistente.

O Instituto do Mar e da Atmosfera colocou, desde o início da manhã deste sábado, todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes e agitação marítima.

As condições climatéricas esperadas para os próximos dias levam a Proteção Civil a pedir à população que se mantenha atenta e a admitir que as zonas que inundaram devido à chuva de quarta-feira podem voltar a ser afetadas.

decretou o estado de alerta especial de nível amarelo para todo o dispositivo do continente.

André Fernandes, comandante nacional da ANPC, alertou hoje em conferência de imprensa para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".

"Face a esta situação foi também decretado o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23h59 de segunda-feira" indicou o comandante.

c/ Lusa