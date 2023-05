Previsões da UE para a Economia são "boas notícias" para Portugal

"Começo por reagir àquilo que são as boas notícias trazidas pelas projeções da primavera da Comissão Europeia", começou por afirmar aos jornalistas, em Bruxelas."Boas notícias para o nosso país porque apontam para que Portugal vá ter um crescimento muito significativo durante o ano de 2023, mais do dobro daquilo que é estimado para o crescimento das economias da Zona Euro, uma inflação mais baixa do que aquilo que era previsto - muito em linha daquilo que eram as projeções do Governo -, o emprego em alta e uma capacidade, no fundo, que significa este crescimento económico importante".

O Turismo e as exportações justificam estes valores. Esta previsão é também mais optimista do que a do governo, que previa um crescimento de 1,8%. Já à inflação, vai ao encontro dos 5,1% projectados plo executivo no programa de estabilidade. Em Fevereiro a comissão estimava valores na ordem dos 5,4 por cento.





Quanto ao défice, deverá ficar nos 0,1% e a dívida pública deverá reduzir para os 106,2% . Ainda muito acima das metas da União Europeia.