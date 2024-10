O Kirk já foi um furacão e passou, já em Portugal, a uma depressão cavada. O Instituto Português do Mar e da Meteorologia prevê uma melhoria do estado do tempo ao longo desta quarta-feira e durante quinta-feira.

O vento tem vindo a abrandar e no final do dia deverá mesmo deixar de soprar.



No que toca à chuva, "o pior já passou", refere Maria João Frada, do IPMA.



Na sexta-feira, o mau tempo deverá voltar, prevendo-se que o Algarve seja a região mais afetada.