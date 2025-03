Está previsto um agravamento do estado do tempo para os próximos dias. Portugal continental vai estar sob aviso amarelo amanhã durante a tarde e noite. Uma superfície frontal fria vai trazer chuva, vento e até neve em algumas regiões. Os distritos de Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devem ser atingidos por fortes ventos.