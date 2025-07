Primeira demolição iniciada no Talude Militar após intervenção policial com bastões

Durante o avanço da máquina mobilizada para as operações, e depois de um reforço policial no local, agentes da Equipa de Intervenção Rápida da PSP intervieram com bastões para afastar os residentes e uma pessoa foi arrastada pelo chão, constatou a Lusa no local, confirmando depois o início da demolição da casa com o número 1.062, na entrada do bairro.

O clima de tensão entre os moradores e a polícia tem sido uma constante no bairro, no distrito de Lisboa, durante toda a manhã.

A vereadora da Câmara de Loures responsável pela Polícia Municipal, Paula Magalhães, está à entrada do Talude Militar, mas recusa-se a falar com os jornalistas no interior do bairro.