Primeira fase das candidaturas ao ensino superior termina hoje

No ano passado, as universidades e politécnicos disponibilizaram 52.242 vagas.Os alunos finalistas do secundário terão ainda a segunda fase do concurso, que irá decorrer de 12 a 23 de setembro e a terceira fase de 7 a 11 de outubro.Os resultados dos alunos que se candidataram ao ensino superior na primeira fase será conhecido a 12 de setembro.