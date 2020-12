Primeiras vacinas da Pfizer chegam dia 26 de dezembro a Portugal

O Centro Hospital Universitário de São João, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, instituições designadas de fim de linha.

“Todos os meios técnicos e setores têm estado a trabalhar em articulação”.No primeiro momento de vacinação,

"Queríamos começar a proteger, quem mais nos protege a nós”



Vários profissionais de saúde já foram contactados para serem vacinados e em várias instituições o número de respostas “nos primeiros minutos foi muito elevado”.



“O que nos faz encarar com uma grande expetativa aquilo que seja a adesão dos profissionais de saúde à vacinação”, adianta.



O calendário seguinte

Para a primeira semana de janeiro, dependendo da entrega de mais doses de vacinas, Marta Temido anunciou que haverá um “alargamento da vacinação a outros estabelecimentos hospitalares e outras unidades do SNS e prioritariamente a funcionários de instituições residências para pessoas institucionalizadas”.A ministra da Saúde salientou que o calendário ainda está a ser aperfeiçoado. “Há um conjunto de operações que passam pela definição das instituições”.Quando questionada com as declarações do coordenador da task force que afirmou que iriam ser administradas 75 mil vacinas por dia. Marta Temido disse que “em janeiro esse número, com alguma dose de probabilidade, estará já a ser garantido”.

A nova variante descoberta no Reino Unido

A ministra da Saúde revelou que tinha conhecimento que nas últimas semanas tinha havido no Reino Unido um crescimento de novos casos e que estudos identificaram uma variante do vírus SARS-CoV-2, que classificou de "preocupante"., acrescentou.Marta Temido recordou ainda que “o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge tem trabalhado na sequenciação do genoma do vírus desde abril e os últimos estudos que realizou, que se reportam ao mês de novembro (…) não indicavam a presença desta mutação no nosso país”.