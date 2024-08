Primeiro caso em Portugal. Idoso morre em Bragança com febre hemorrágica de Crimeia-Congo

Um idoso morreu no Hospital de Bragança com febre hemorrágica de Crimeia-Congo. A doença, considerada tropical, é contagiosa e pode ser transmitida pela picada de uma carraça. O comunicado da Direção-Geral de Saúde (DGS) "esclarece que não há risco de surto nem de transmissão de pessoa para pessoa". A DGS assegura que todas as evidências indicam que "se trata de um caso raro e esporádico."











A vítima, um homem com mais de 80 anos, de nacionalidade e

naturalidade portuguesa, vivia no distrito de Bragança e, durante o período de incubação, "realizou atividades agrícolas" começou a ter sintomas a 11 de julho e foi "admitido no Hospital de Bragança por sintomatologia inespecífica e acabou por falecer", adianta o ccomunicado da Direção-Geral de Saúde.







O idoso não tinha histórico de viagem para fora do país, também não foram identificados contactos com eventuais sintomas "nem casos adicionais da doença". As investigações entomológicas continuam e foram "reforçadas para recolha de carraças no distrito de Bragança".





De acordo com a DGS, o vírus que causa a Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo (FHCC) "não foi detetado, até agora, em carraças na rede de vigilância entomológica REVIVE". Isto leva a Direção-Geral de Saúde a afirmar que "o risco para a população é reduzido".





A DGS garante que vai continuar a acompanhar a situação e vai também atualizar as orientações técnicas para os profissionais de saúde nas "unidades de saúde pública e dos serviços de prestação de cuidados".





O objetivo é conseguir "melhor deteção, diagnóstico, abordagem terapêutica e proteção de contactos de casos suspeitos".





Medidas para prevenir picada de carraças





A DGS aconselha, nas atividades na natureza em zonas propícias a carraças:





- Utilização de roupas de cores claras para que as carraças possam ser vistas

e removidas mais facilmente;





- Uso de vestuário de mangas compridas, calças compridas e calçado fechado;





- Utilização de repelente de insetos no vestuário e proteger a pele;





- Em passeios no campo, caminhar, se possível, pela zona central dos

caminhos, para evitar o contato com a vegetação;





- Inspecionar a roupa, a pele e o couro cabeludo no regresso de atividades no

campo, e remover eventuais carraças. Se estiverem agarradas, deve

recorrer aos serviços de saúde para que sejam retiradas de forma adequada

e ficar atento ao aparecimento de sinais e sintomas.





Em caso de haver sintomas, a DGS aconselha ligar para o SNS24.