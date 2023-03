Primeiro Festival das Reservas da Biosfera arranca em abril

O Festival das Reservas da Biosfera de Portugal. Já, ao largo de Peniche.





As restantes reservas aderentes participam através da realização de “eventos espelho” promovidos localmente, envolvendo instituições e população residente nesses territórios.





Reserva de Santana - Foto Reservas da Biosfera/DR







Para o primeiro dia do festival, na Reserva da Biosfera de Santana, está prevista a abertura da Feira Agrícola e uma sessão de cinema “Cartas de Fora”, de Luís Miguel Jardim.





Reserva da Graciosa - Foto reservas da Biosfera/DR

As iniciativas continuam no segundo dia com a famosa queijada da Graciosa e o caldo de peixe, na Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa, e as comemorações do Dia Mundial da Terra, na Ilha do Porto Santo.

Na reserva de Santana, o dia é pontuado por uma Feira do Pão e Artesanato.





Reserva das Berlengas - Foto Reservadas da Biosfera/DR



Na agenda do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal, que se prolonga até ao dia 7 de maio, estão ainda previstas atividades como a visita orientada à Ilha da Berlengas. O evento pretende valorizar o território, o desenvolvimento económico e sustentável da rede de Reservas da Biosfera em Portugal. Além disso, tem como objetivo acrescentar valor e conhecimento científico aos territórios portugueses classificados pela UNESCO, através da partilha de conhecimento e boas práticas entre cidadãos e residentes, entidades públicas e privadas. As entradas são gratuitas, mas a maioria das atividades estão sujeitas a inscrição prévia e com vagas limitadas.

O que visa o festival

A organização do Festival Reservas da Biosfera Portugal quer, através das atividades a realizar neste evento, reforçar o conhecimento público das 12 reservas da biosfera portuguesas e estimular a relação fundamental com as suas comunidades., para gerar oportunidades de cooperação internacional com outras Reservas da Biosfera e com o Programa





As 12 biosferas portuguesas

As reservas da biosfera são lugares reconhecidos pela UNESCO no âmbito do Programa “O Homem e a Biosfera” (Programa MAB). Territórios comprometidos com a sustentabilidade, valorizam a conservação das paisagens e dos ecossistemas para o desenvolvimento social, económico, cultural e ecológico e atuam como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização.

As reservas da biosfera estão sob jurisdição nacional, mas colaboram entre si na partilha de ideias, experiências, projetos e ações, a nível regional, nacional e internacional, no contexto da rede constituída pelas 727 Reservas da Biosfera existentes em todo o mundo.