O primeiro-ministro avisa que para qualquer acordo ser alcançado é preciso boa-fé, sentido de responsabilidade e cedências. Luís Montenegro deixou o recado no campo político, depois de assinado o acordo na Concertação Social, com as confederações patronais e a UGT.

O chefe do Governo garantiu, no entanto, que a descida do IRC é um "compromisso solene" .