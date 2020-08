Primeiro-ministro diz estarem esclarecidos "mal-entendidos" com Ordem dos Médicos

Foram três horas de reunião entre António Costa e Miguel Guimarães. No final o primeiro-ministro considerou que ficaram esclarecidos os "mal-entendidos" com a Ordem dos Médicos na sequência do surto de covid-19 num lar de Reguengos de Monsaraz e salientou o seu apreço por este setor profissional.