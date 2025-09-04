Primeiro-ministro diz que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico

(em atualização)





"Segundo os últimos dados confirmados pelas entidades de saúde e o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses temos a confirmar 16 vítimas mortais de cinco feridos em estado crítico", afirmou. Durante a manhã, a Proteção Civil tinha confirmado 17 vítimas mortais deste acidente e entretanto também já corrigiu o número que tinha sido adiantado.





Numa declaração à comunicação social sem direito a perguntas, Luís Montenegro considerou que o acidente desta quarta-feira em Lisboa foi "uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente" e expressou "profunda tristeza e consternação nesta hora difícil".





"Estamos perante um momento que exige solidariedade e união", afirmou o chefe de Governo, salientando a resposta célere por parte das autoridades no socorro às vítimas.





Montenegro expressou "profundo agradecimento e reconhecimento pela resposta célere de todas as entidades e autoridades públicas envolvidas".