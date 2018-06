Primeiro-ministro visita MIT e lança o "programa 20/30"

Foto: Lusa

António Costa lançou hoje, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), o "programa 20/30" de cooperação desta instituição norte-americana com universidades portuguesas, que terá como principal componente na próxima década a área da inteligência artificial.



Costa visitou hoje esta prestigiada instituição universitária do estado do Massachusetts, na companhia do seu ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, no primeiro ponto do seu segundo dia de presença nos Estados Unidos.





Reportagem de Natália Carvalho, enviada da Antena 1 aos EUA.