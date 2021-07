Primeiros casos da variante Delta em Portugal associados a viagens à Índia e ao Nepal

“Pensamos, de acordo com os dados epidemiológicos que temos até à data, que o arranque tenha estado associado a um elevado número de introduções na região de Lisboa, particularmente na zona de Lisboa”, sublinha o microbiologista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

João Paulo Gomes considera ainda que a introdução da variante Delta em Portugal tem “pouca associação ao Reino Unido”.

“Temos muitos casos, a maior parte dos primeiros casos registados estavam associados a viagens à índia e ao Nepal, e sabemos que temos no centro de Lisboa uma comunidade indiana muitíssimo relevante”, acrescenta o microbiologista.



Essas viagens terão estado na origem de “inúmeras cadeias de transmissão”.



O último relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a diversidade genética do SARS-CoV2 em Portugal, revelado na terça-feira, mostra o domínio absoluto da variante Delta no território português , com uma prevalência de 86,6 por cento.