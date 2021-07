Primeiros resultados do Censos serão divulgados na próxima quarta-feira

Em comunicado, o INE aponta para dia 28 os primeiros números a sair do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação, respondidos por 99,3% dos inquiridos por via digital.

Estes serão ainda resultados preliminares, "baseados em contagens resultantes do processo de recolha", e serão divulgados antes de terminado "todo o processo de tratamento e validação da informação recolhida".

Os resultados definitivos deverão ser divulgados no quarto trimestre do próximo ano, mas ainda em fevereiro de 2022 serão conhecidos resultados provisórios.

O método usado por 87,5% das famílias foi o acesso direto ao `site` de resposta ao Censos, enquanto 7,7% das respostas foram dadas com as aplicações móveis dos recenseadores e 4,1% recorreram aos `e-balcões` nas Juntas de Freguesia.

A recolha de respostas decorreu entre 05 de abril e 31 de maio, com 15 mil pessoas envolvidas na operação, e a maior parte do trabalho ficou feito "apenas seis semanas depois da data do momento censitário", a data de 19 de abril.

A quantidade de respostas dadas digitalmente "contribuiu decisivamente para que a operação decorresse com toda a qualidade, tranquilidade e segurança" no contexto da pandemia, refere o INE, destacando "o elevadíssimo nível de adesão por parte dos cidadãos" e o empenho das equipas que trabalharam no recenseamento.