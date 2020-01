Primo de Sócrates nega ter sido testa de ferro do antigo primeiro-ministro

José Pinto de Sousa contestou a versão do Ministério Público e rejeitou ter disponibilizado as contas que tinha na Suíça para o pagamento de luvas a Sócrates. O arguido foi ouvido presencialmente pela primeira vez, ontem, no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, no âmbito Operação Marquês.