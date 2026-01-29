País
Principais estradas do país sem problemas de circulação
As principais vias rodoviárias do país não apresentam hoje problemas de circulação, registando-se apenas o corte no acesso à serra da Estrela, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), apontando que algumas vias regionais e municipais têm constrangimentos.
Fonte da GNR disse à Lusa que as autoridades "estão a conseguir resolver" os impedimentos registados na quarta-feira, encontrando-se "troços cortados de acesso ao maciço central" da serra da Estrela, na região Centro.
