Principais partidos fecham campanha no distrito de Lisboa

O cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, tem duas ações marcadas para Lisboa e a principal candidatura concorrente, do PS, encabeçada por Marta Temido, começa de manhã os contactos com a população no Mercado do Livramento, em Setúbal, e prossegue, antes de almoço, com uma arruada em Moscavide.

Da parte da tarde, Marta Temido participa na tradicional descida do Chiado e encerra a campanha com um arraial popular em Marvila, parte oriental de Lisboa.

A Iniciativa Liberal privilegia igualmente a capital, com o seu "número um", João Cotrim Figueiredo a contactar a população na Praça de Londres e, a fechar, a participar num arraial no espaço defronte da Casa dos Bicos.

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acompanhada da coordenadora do partido, Mariana Mortágua, participa numa arruada, com início na Praça Paiva Couceiro, e discursa no comício de encerramento de campanha marcado para Almada.

A campanha da CDU começa em Setúbal, com um desfile junto à Câmara Municipal do Barreiro, prossegue, em Lisboa, com uma visita do candidato João Oliveira à sede dos Artistas Unidos e, ao fim da tarde, com um desfile com início no Largo do Chiado e termina com um comício em Paio Pires, distrito de Setúbal.

Francisco Paupério, que lidera a lista do Livre, visita de manhã o ISCTE, em Sintra, e à tarde a União Zoófila e a Escola Básica 2+3 Professor Delfim Santos, em Lisboa.

Um jantar comício na Cantina Indiana da Comunidade Hindu, encerra a campanha do Livre.

Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN, começa o dia em Oeiras, na praia de Algés, e visita depois de almoço, em Lisboa, a organização não-governamental para o desenvolvimento "Corações com Coroa". O encerramento da campanha está marcado para um `sunset` no Jardim da Estrela.

Sem ações no distrito de Lisboa, o cabeça de lista do Chega, António Tânger Corrêa, participa com uma arruada em Valença, distrito de Viana do Castelo, junto às muralhas, e encerra a campanha eleitoral com u m jantar num restaurante de Viana do Castelo.

José Manuel Coelho, que encabeça a lista do PTP, anunciou uma ação de campanha junto da representação do banco de Portugal, no Funchal.