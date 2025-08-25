Principais prejuízos entre agricultores. Perdas maiores que 10 mil euros levam mais tempo a ser processadas

Numa altura em que já foi publicado o diploma que estabelece as medidas de apoio às populações afetados pelos incêndios, António Cunha disse esta manhã na Antena 1 que "estamos a falar de quase exclusivamente prejuízos à atividade agrícola".





A principal preocupação do presidente desta CCDR é conseguir dar resposta o mais depressa possivel aos pedidos de ajuda que vão chegar nos próximos dias dos agricultores da região.





Nas medidas que criou, o Governo criou um apoio excecional aos agricultores até 10 mil euros, mesmo sem documentos, que depende de uma vistoria de técnicos dos municípios e das CCDR.





Para perdas superiores a esta valor, António Cunha diz que "há uma mecânica de contabilização de custos" que levará a mais tempo.

"Devem contactar os municípios, é com todos eles que estamos a trabalhar", assegura o dirigente quanto às entidades a que as pessoas se devem dirigir.





António Cunha acredita que oito meses será o tempo suficiente para preparar todas as candidaturas nos vários setores de atividade e promete, entre hoje e amanhã, ter pronta uma plataforma digital para processar as candidaturas relativas aos pedidos de apoio.





Contactada pela Antena 1, a CCDR Centro não quer para já prestar declarações, mas afirma que o levantamento dos prejuízos começou a ser feito e que os técnicos já estão no terreno a trabalhar com as autarquias.



(Artigo publicado às 10h31, com atualização às 11h06 para incluir informação relativa à CCDR Centro)