"Principal desafio será exército israelita". Três portugueses juntam-se a missão humanitária rumo a Gaza
Foro: Hatem Khale - Reuters
Há uma delegação portuguesa que vai integrar a próxima iniciativa mundial que tenta chegar à Faixa de Gaza com ajuda humanitária. A deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício partem no dia 31 de agosto do porto espanhol de Barcelona.
O objetivo é juntar todas as embarcações, já no mar Mediterrâneo, num esforço coletivo de voluntários de 44 países para entrar no espaço marítimo de Gaza.
Outros barcos foram impedidos no passado de chegar ao território palestiniano, com Israel a afirmar que os voluntários podem entregar a ajuda humanitária. O país que tem estado debaixo de críticas internacionais por travar a entrada de comida.