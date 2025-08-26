"Principal desafio será exército israelita". Três portugueses juntam-se a missão humanitária rumo a Gaza

O objetivo é juntar todas as embarcações, já no mar Mediterrâneo, num esforço coletivo de voluntários de 44 países para entrar no espaço marítimo de Gaza.





Outros barcos foram impedidos no passado de chegar ao território palestiniano, com Israel a afirmar que os voluntários podem entregar a ajuda humanitária. O país que tem estado debaixo de críticas internacionais por travar a entrada de comida.