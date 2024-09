Prisão de Chaves. Sistema de vídeo-vigilância montado por reclusos

Um dos exemplos invocados pelo representante sindical, Frederico Morais, foi o da prisão de Chaves, onde são os próprios reclusos os responsáveis pela instalação do sistemas de vídeo-vigilância.



"Quase só falta dar-lhes a planta da cadeia", criticou. "Não sabem porque fogem os reclusos? Pois se lhes damos os conhecimentos de como é que isto funciona", acrescentou, considerando que parece "anedota".



Frederico Morais criticou ainda os exercícios efetuados esta tarde em Vale de Judeus, denunciando que a alegação de que estes são "prática corrente" é "mentira".



"Se fosse real, tínhamos acabado de mandar para a morte quatro guardas", afirmou, lembrando que "os indivíduos que foram auxiliar à fuga" de cinco presos, no sábado, "todos eles estavam com equipamento militar".



"Dificilmente alguém faz um assalto a uma cadeia sem ser com armas e armas pesadas", acrescentou. Frederico Morais afirmou que o corpo da guarda foi "obrigado a fazer uma figura ridícula", "sem armas, sem nada".



"Isto é de quem não percebe nada de nada de segurança", acusou, defendendo que essa responsabilidade pode ser atribuída "ao corpo da guarda prisional, que, garantidamente, nós fazemos isto funcionar".