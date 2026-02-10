Prisão preventiva para alegados traficantes de droga que usavam carro funerário

Prisão preventiva para alegados traficantes de droga que usavam carro funerário

Os 10 homens detidos na semana passada em Portimão por suspeita de tráfico de cocaína com recurso a um carro funerário vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, informou hoje o Ministério Público.

Lusa /

VER MAIS

Em comunicado, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste precisa que os arguidos foram apresentados a tribunal em 06 de fevereiro, tendo a medida de coação mais gravosa sido aplicada pelo juiz de instrução três dias mais tarde.

Os suspeitos estão indiciados da prática, em coautoria, de um crime de associação criminosa e outro de tráfico de estupefacientes agravado.

Na nota, o Ministério Público confirma a informação avançada na sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) de que o grupo importaria a droga da América do Sul e que esta, após ser descarregada em Portugal, teria como destino a Dinamarca.

No total, foram apreendidos na operação "Valhalla" 1.384 quilos de cocaína, que, segundo a PJ, tinham sido transferidos em alto mar para a embarcação de recreio que os descarregou na marina de Portimão.

O transporte da cocaína entre este local e a casa onde era armazenada, numa localidade próxima de Portimão, era realizado num carro funerário, disse na sexta-feira, em conferência de imprensa, em Lisboa, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.

Vítor Ananias acrescentou que, dos dez suspeitos, nove têm nacionalidade dinamarquesa e um letã, e que todos se deslocariam a Portugal exclusivamente para descarregar a cocaína em Portimão, no Algarve.

No âmbito da operação conjunta com a Polícia Marítima e as autoridades dinamarquesas e espanholas, foi ainda detida uma mulher em Copenhaga, capital da Dinamarca.

A ação policial decorreu na sequência de um alerta em dezembro de 2025 das autoridades dinamarquesas e, por se tratar de tráfico internacional de droga por mar, contou também com a colaboração do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial).

Além da cocaína, foram apreendidas na ação policial duas embarcações e três viaturas, referiu na quinta-feira, em comunicado, a PJ.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Cascais, com a coadjuvação da PJ.

Tópicos
PUB
PUB