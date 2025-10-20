País
Prisão preventiva para detidos em megaoperação da PSP contra o tráfico de droga
Os sete detidos numa megaoperação da PSP na área metropolitana de Lisboa na qual foram apreendidas seis toneladas de haxixe vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, disseram hoje à Lusa fontes policiais e da defesa.
A medida de coação foi aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde os suspeitos foram hoje interrogados por um juiz.
À saída do tribunal, os advogados de quatro dos sete arguidos garantiram que os seus clientes são inocentes.
