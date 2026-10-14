Prisão preventiva para detidos em operação ao largo de Faro contra o tráfico de droga

A PJ apreendeu, no domingo, 3.700 quilos de cocaína numa operação conjunta, designada "Mare Nostrum", com a Marinha Portuguesa, a Polícia Marítima e a Guardia di Finanza de Itália, anunciou na segunda-feira a força policial.

A droga foi encontrada numa embarcação de alta velocidade (EAV), "detetada e abordada a cerca de 80 milhas náuticas" (cerca de 150 quilómetros) "a sul de Faro, após uma perseguição", depois de os tripulantes não terem acatado uma ordem de paragem.

No interior da embarcação seguiam três cidadãos estrangeiros, tendo sido também "apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação e transporte da cocaína".

"Um dos suspeitos, infelizmente, veio a falecer, fruto de ferimentos graves que sofreu no momento da abordagem", lamentou na segunda-feira o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, em conferência de imprensa na sede da instituição, em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, a cocaína era proveniente da América Latina e "muito provavelmente" tinha como destino Portugal.

A investigação decorreu no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), com a colaboração da Força Aérea Portuguesa e da Guardia Civil de Espanha, em articulação com as autoridades italianas.