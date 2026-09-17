Prisão preventiva para mulher que ateou fogo no marido na Madeira
Uma mulher de 60 anos ficou hoje em prisão preventiva por ser suspeita de ter regado o marido com produto inflamável e ateado fogo de seguida, na terça-feira, na Madeira, disse fonte do tribunal.
A presidente da Comarca da Madeira, Teresa Sousa, afirmou à agência Lusa que a arguida está indiciada pelo crime de tentativa de homicídio.
O crime ocorreu na freguesia de São Roque, no concelho do Funchal, num contexto de violência doméstica.
A mulher foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial.
De acordo com os meios de informação regionais, a vítima, com 68 anos, sofreu queimaduras graves, foi internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e teve de ficar em coma induzido.
Posteriormente foi enviado para uma unidade de queimados no continente.