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Prisão preventiva para mulher que ateou fogo no marido na Madeira

Prisão preventiva para mulher que ateou fogo no marido na Madeira

Uma mulher de 60 anos ficou hoje em prisão preventiva por ser suspeita de ter regado o marido com produto inflamável e ateado fogo de seguida, na terça-feira, na Madeira, disse fonte do tribunal.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A presidente da Comarca da Madeira, Teresa Sousa, afirmou à agência Lusa que a arguida está indiciada pelo crime de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu na freguesia de São Roque, no concelho do Funchal, num contexto de violência doméstica.

A mulher foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial.

De acordo com os meios de informação regionais, a vítima, com 68 anos, sofreu queimaduras graves, foi internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e teve de ficar em coma induzido.

Posteriormente foi enviado para uma unidade de queimados no continente.

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