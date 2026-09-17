Prisão preventiva para mulher que ateou fogo no marido na Madeira

A presidente da Comarca da Madeira, Teresa Sousa, afirmou à agência Lusa que a arguida está indiciada pelo crime de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu na freguesia de São Roque, no concelho do Funchal, num contexto de violência doméstica.

A mulher foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial.

De acordo com os meios de informação regionais, a vítima, com 68 anos, sofreu queimaduras graves, foi internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e teve de ficar em coma induzido.

Posteriormente foi enviado para uma unidade de queimados no continente.