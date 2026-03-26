Prisão preventiva para o francês suspeito de matar duas mulheres

Entre as medidas de coação está ainda o "Termo de Identidade e Residência, já prestado".





A proibição de contactos com os dois filhos abrange os todos os meios de comunicação, "incluindo telefone, redes sociais, e-mail, mensagens escritas ou por interposta pessoa".





O Tribunal considerou "fortemente indiciados" oito crimes alegadamente praticados pelo arguido.



Prizzon é acusado de "um crime de sequestro", de "um crime de homicídio qualificado" e de "um crime de profanação de cadáver", "perpetrados na pessoa de Audry Cavalier".



O cidadão francês é ainda suspeito de "um crime de homicídio qualificado" e de "um crime de profanação de cadáver", "perpetrados na pessoa de Angela Cadillac".



A lista inclui ainda "um crime de violência doméstica" contra a filha, Guiulya Prizzon, e "um crime de detenção ilegal de arma".





Cédric Prizzon, de 41 anos, foi detido quarta-feira na Meda, distrito da Guarda, sendo suspeito da morte da sua mulher e da ex-companheira, desaparecidas desde sexta-feira da aldeia de Vailhourles, no departamento de Aveyron, no sul de França. da aldeia de Vailhourles, no departamento de Aveyron, no sul de França.





Com ele, as autoridades portuguesas encontraram o filho de 12 anos, do primeiro casamento, e uma menina de quase dois anos, do último.



Recentemente, Cédric Prizzon, um ex-polícia e jogador de râguebi, requereu a guarda das crianças e perdeu em tribunal.





Cédric Prizzon não deverá ser extraditado, porque os alegados crimes mais graves foram cometidos em Portugal.

