Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de homens com deficiência cognitiva

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem pela presumível prática de vários crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de que foram vítimas quatro homens, com ele residentes numa instituição de solidariedade social vocacionada para pessoas com deficiência de natureza cognitiva", referiu a PJ, numa nota de imprensa.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PJ do Centro explicou que o suspeito era também utente naquela instituição do distrito de Coimbra e que já tinha antecedentes criminais.

Segundo a mesma fonte, que explicou que o suspeito ficará detido numa organização hospitalar psiquiátrica, o homem tinha algum ascendente sobre as alegadas vítimas, pelo facto de estar há mais tempo na instituição, mas também porque o grau de deficiência cognitiva era menor.

As vítimas são todas maiores de idade e com estatuto de maior acompanhado.

De acordo com esta polícia de investigação criminal, o inquérito teve início no dia 31 de agosto, quando os factos foram comunicados à PJ, após uma das vítimas ter sido encontrada na instituição em circunstâncias que indiciavam ter sofrido abuso sexual.

"Após este episódio, outros utentes ganharam coragem para denunciar os abusos sexuais de que também eles haviam sido vítimas. O detido, com 51 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva em estabelecimento prisional adequado", é referido na nota.

A PJ esclareceu que o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.