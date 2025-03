Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual e pornografia de menores em Leiria

Segundo a Procuradoria da República da Comarca de Leiria, o arguido foi detido, na segunda-feira, na sequência da emissão de mandados de detenção pelo Ministério Público, "por se indiciar a prática, em autoria material e na forma consumada, de crimes de abuso sexual de menores dependentes agravados e crimes de pornografia de menores agravados".

Presente a primeiro interrogatório judicial no dia seguinte, ao arguido foi determinada a medida de coação de prisão preventiva, "em conformidade com a promoção do Ministério Público", dada "a existência de perigo de continuação de atividade criminosa e perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas".

"Nos autos, considerou-se fortemente indiciado que, nos anos de 2024 e 2025, na cidade de Leiria, o arguido manteve um relacionamento de natureza sexual com dois menores de idade, aproveitando-se da sua especial vulnerabilidade e de uma relação de proximidade e de confiança que existia entre todos", adiantou a Procuradoria.

Fonte judicial disse à agência Lusa que o arguido tem cerca de 35 anos e é funcionário no hospital de Leiria, sendo que as vítimas têm 07 e 15 anos.

Segundo a mesma fonte, havia uma relação de convívio entre famílias, mas as vítimas não têm relação familiar entre si.

A investigação continua sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria com a coadjuvação da Polícia Judiciária, acrescentou a Procuradoria.