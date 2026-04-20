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Prisão preventiva para suspeito de furto em escola no Porto

Prisão preventiva para suspeito de furto em escola no Porto

Um homem de 33 anos foi detido, na sexta-feira, no Porto, por furto no interior de um estabelecimento de ensino, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação, anunciou hoje a PSP.

Lusa /

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Em comunicado, aquela força policial explica que o detido "introduziu-se no interior do estabelecimento de ensino, aproveitando o facto dos alunos se encontrarem no interior das salas de aula".

O homem foi detido pelas 09:00 numa escola na Rua da Boavista. Contactada pela Lusa, a PSP escusou revelar qual a escola em causa.

Segundo a PSP, o suspeito foi "surpreendido em flagrante delito por uma funcionária a subtrair bens pertencentes de alunos que se encontravam guardados em mochilas nos cacifos".

Para tentar fugir à funcionária, refere o texto, o detido ameaçou a mulher, "fazendo uso de uma faca e de uma chave de fendas", mas foi retido e entregue sob detenção.

O suspeito tinha na sua "artigos furtados e de objetos utilizados na prática do ilícito".

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão

preventiva.

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