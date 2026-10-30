Privadas voltam a dominar ranking das escolas mas perdem na superação

O top 50 é ocupado por quatro escolas públicas e 46 privadas, numa lista que apenas conta contempla escolas que tenham feito as oito provas mais concorridas.

Públicas dominam na superação

Nesta escola seria de esperar uma média de 11,06 valores, mas os alunos superaram essa média e tiveram 13,65.

O Grande Colégio Universal, no Porto, surge na liderança do chamadodos exames, agora divulgado, com uma média de 16,82 valores. Logo depois, surge o Colégio Nossa Senhora do Rosário, também no Porto, com 16,53, e o terceiro lugar é ainda ocupado por uma escola privada, o Colégio Efanor, de Matosinhos.Nesta contabilidade foram tidas em conta 563 escolas, a maioria públicas.Em 2025 foram feitas quase 158 mil provas, 140.866 no público e 16.994 no privado.| 30 de outubro de 2026Feitas as contas,e a Católica Porto Business School fazem ainda um outra tabela, o denominadoda superação. Na prática, ordena as escolas em função da comparação entre a média dos exames e a média que seria esperada face ao contexto.No caso das escolas públicas tem-se em conta o contexto socioeconómico das famílias, no caso dos colégios privados se têm ou não apoios do Estado.Nesteo cenário inverte-se:Nesta classificação são tidos em conta vários fatores, como a idade média dos alunos, a escolaridade dos pais e a percentagem de alunos que recebe o apoio da Ação Social Escolar.| 30 de outubro de 2026