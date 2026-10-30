País
Privadas voltam a dominar ranking das escolas mas perdem na superação
Os colégios privados voltam a dominar o chamado ranking dos exames do ensino secundário. O Grande Colégio Universal, no Porto, lidera a lista segundo o ranking feito pelo jornal Público e Católica Porto Business School. Já a escola pública tem vindo a perder terreno para o privado. A média do exame de Português subiu, enquanto a de Matemática baixou quase dois valores.
O Grande Colégio Universal, no Porto, surge na liderança do chamado ranking dos exames, agora divulgado, com uma média de 16,82 valores. Logo depois, surge o Colégio Nossa Senhora do Rosário, também no Porto, com 16,53, e o terceiro lugar é ainda ocupado por uma escola privada, o Colégio Efanor, de Matosinhos.
A primeira escola pública aparece na 38ª posição: é a Escola Secundária de Monção, Viana do Castelo, com uma média de 14,08 valores.
Nesta contabilidade foram tidas em conta 563 escolas, a maioria públicas.O top 50 é ocupado por quatro escolas públicas e 46 privadas, numa lista que apenas conta contempla escolas que tenham feito as oito provas mais concorridas.
Em 2025 foram feitas quase 158 mil provas, 140.866 no público e 16.994 no privado. Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026
Feitas as contas, as médias estão em linha com as registadas em 2024, ainda que com umas décimas de melhoria: 14,15 nos colégios privados e 11,83 no público.
Públicas dominam na superação
O Público e a Católica Porto Business School fazem ainda um outra tabela, o denominado ranking da superação. Na prática, ordena as escolas em função da comparação entre a média dos exames e a média que seria esperada face ao contexto.
No caso das escolas públicas tem-se em conta o contexto socioeconómico das famílias, no caso dos colégios privados se têm ou não apoios do Estado.
Neste ranking o cenário inverte-se: a primeira escola é pública, a Escola Secundária de Vouzela, em Viseu.Nesta escola seria de esperar uma média de 11,06 valores, mas os alunos superaram essa média e tiveram 13,65.
Nesta classificação são tidos em conta vários fatores, como a idade média dos alunos, a escolaridade dos pais e a percentagem de alunos que recebe o apoio da Ação Social Escolar. Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026
No Top 50 do ranking de superação encontramos 38 escolas públicas e 12 privadas.
Quanto à média de Matemática A, houve mexidas quando olhamos para 2024: desceu de 13,25 para 11,25 valores. A de Português teve uma melhoria: subiu de 11,76 para 13,24.
A primeira escola pública aparece na 38ª posição: é a Escola Secundária de Monção, Viana do Castelo, com uma média de 14,08 valores.
Nesta contabilidade foram tidas em conta 563 escolas, a maioria públicas.O top 50 é ocupado por quatro escolas públicas e 46 privadas, numa lista que apenas conta contempla escolas que tenham feito as oito provas mais concorridas.
Em 2025 foram feitas quase 158 mil provas, 140.866 no público e 16.994 no privado. Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026
Feitas as contas, as médias estão em linha com as registadas em 2024, ainda que com umas décimas de melhoria: 14,15 nos colégios privados e 11,83 no público.
Públicas dominam na superação
O Público e a Católica Porto Business School fazem ainda um outra tabela, o denominado ranking da superação. Na prática, ordena as escolas em função da comparação entre a média dos exames e a média que seria esperada face ao contexto.
No caso das escolas públicas tem-se em conta o contexto socioeconómico das famílias, no caso dos colégios privados se têm ou não apoios do Estado.
Neste ranking o cenário inverte-se: a primeira escola é pública, a Escola Secundária de Vouzela, em Viseu.Nesta escola seria de esperar uma média de 11,06 valores, mas os alunos superaram essa média e tiveram 13,65.
Nesta classificação são tidos em conta vários fatores, como a idade média dos alunos, a escolaridade dos pais e a percentagem de alunos que recebe o apoio da Ação Social Escolar. Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026
No Top 50 do ranking de superação encontramos 38 escolas públicas e 12 privadas.
Quanto à média de Matemática A, houve mexidas quando olhamos para 2024: desceu de 13,25 para 11,25 valores. A de Português teve uma melhoria: subiu de 11,76 para 13,24.